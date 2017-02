OM eist vijf jaar cel voor gewapende overval Zuidlaren

ASSEN/ZUIDLAREN – Voor een gewapende woningoverval in Zuidlaren heeft het Openbaar Ministerie vijf jaar cel geëist tegen twee mannen van 24 en 47 jaar uit Hoogezand. Tegen een 41-jarige dorpsgenoot eiste de aanklager 4 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen.

De drie mannen overvielen de bewoner van een woning aan de Jagerslaan in Zuidlaren en zijn vriendin in de nacht van 15 februari vorig jaar. Volgens het slachtoffer en zijn vriendin bestelden de twee op de avond ervoor drugs bij een dealer: de 25-jarige man.Die bracht even later, samen met de andere twee Hoogezandsters, wiet en speed. Nadat ze samen wat hadden gedronken, vertrokken de drie weer. Maar later die nacht stonden ze opeens weer voor de deur. De 41-jarige man werkte toen de bewoner tegen de grond en hield hem in bedwang, terwijl de jongste man allerlei apparatuur en geld uit de woning haalde. De oudste man bedreigde het slachtoffer met een mes en schopte hem.Uiteindelijk gingen de drie er vandoor met 200 euro, een laptop, tv en audioapparatuur. Het doodsbange slachtoffer durfde pas de volgende ochtend 112 te bellen. De officier van justitie vindt dat hij recht heeft op 2700 euro schadevergoeding.De jongste verdachte bekende de overval, maar hij zei dat ze die pleegden, omdat de Zuidlaarder ook cocaïne had besteld voor 500 euro en die niet had betaald. “De spullen die we meenamen, golden als onderpand. Die kreeg hij terug als hij zou betalen. Dat het zo uit de hand gelopen is, was niet de bedoeling”, zei de verdachte in de rechtszaalDe 41-jarige man kon zich naar eigen zeggen niks van de overval herinneren omdat hij stoned en dronken was. De 47-jarige man ontkende dat hij erbij was. Omdat hij en de jongste verdachte al veel vaker zijn veroordeeld, eiste de officier van justitie tegen hen de hoogste straffen. Hij geloofde het verhaal over de drugsschuld niet.Op 21 februari doet de rechtbank uitspraak.