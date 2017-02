'Mbo-scholen en het bedrijfsleven moeten meer gaan samenwerken'

ASSEN - Mbo-scholen en het bedrijfsleven moeten in de toekomst beter samenwerken om te zorgen dat leerlingen zich blijven ontwikkelen en aan om ze aan het werk te houden.

Dat zegt Albert Bruins Slot van het Drenthe College. Vandaag verscheen een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin staat dat mbo'ers het in de toekomst lastig krijgen om werk te vinden vanwege digitalisering en robotisering."Je ziet op dit moment dat echt dat die uitstoot massaal aan het gebeuren is. Met name aan de administratieve kant zie je nu die uitstroom van banen, zoals bij de belastingdienst en de banken", zegt Bruins Slot."We moeten voortdurend bezig zijn om studenten klaar te maken voor de toekomst. Dit SER-rapport laat ook zien dat mensen die nu aan het werk zijn, opnieuw aan de studie moeten om zichzelf verder te ontwikkelen en te verbeteren."Bruins Slot vindt dat mbo-scholen zeker toekomst hebben. "Ongeveer veertig procent van de studenten stroomt door naar het hbo en daar kom je vaak in mindere kwetsbare beroepen terecht, omdat daar veel minder automatisering plaatsvindt. Anderzijds: de andere zestig procent gaat gewoon naar het bedrijfsleven.""Er zullen wel verschuivingen plaatsvinden. Nu zie je al beroepen tevoorschijn komen die je tien jaar geleden niet had kunnen voorzien. En dat gaat over tien jaar weer gebeuren. Je moet bereid zijn om je door te ontwikkelen."Het Drenthe College bereidt zich volgens Bruins Slot al voor op de toekomst. "Ik wil samen met de werkgevers aan de gang. Het inrichten van de opleiding is één, maar we zullen ook moeten kijken hoe we dit gefinancierd krijgen. Ik denk dat er bij de komende kabinetsformatie afspraken over gemaakt zullen worden. Als we niet gaan ontwikkelen, gaan we stil staan met een groot deel van de beroepsbevolking. We zullen gewoon verder moeten", besluit Bruins Slot.