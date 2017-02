Chemische bedrijven Drenthe en Groningen doen het nu samen

Twee gedeputeerden in het groen geven de aftrap voor ChemPort Europe (foto Andries Ophof/RTV Drenthe)

ASSEN - Twee gedeputeerden van Drenthe en Groningen kwamen er speciaal in een appeltjesgroen pak voor naar de start van een nieuwe samenwerking in Noord-Nederland. De chemiesector in Emmen en Delfzijl verenigd zich in ChemPort Europe.

Het idee om samen op te trekken als chemieclusters Emmen en Delfzijl is al van een tijdje geleden. Chemische bedrijven zochten elkaar op in Emmen op het Emmtec-terrein. Daar werd meteen een afspraak gemaakt om ook in Delfzijl te kijken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in ChemPort Europe.



ChemPort is de etalage van het Noorden

Volgens Errit Bekkering van ChemPort Europe moet je de nieuwe organisatie zien als een etalage waarmee de boer op wordt gegaan om nieuwe, vooral 'groene', bedrijven te interesseren voor Noord-Nederland. "Je moet dat niet in kleine stukjes doen. Een bedrijf uit Japan ziet wat wij hier hebben als een heel klein vlekje in Europa. Ze kijken heus niet naar Emmen of Delfzijl apart."



Er zit wel verschil tussen de chemiebedrijven in Delfzijl en die op het Emmtec-terrein in Emmen. In Delfzijl gaat het meer om massaproductie en in Emmen draait het om producten met een hoge waarde. "Als een nieuw bedrijf zich bij ons wil vestigen, dan kunnen we ze ook naar elkaar doorverwijzen. Dat gebeurde nog te weinig", zegt directeur Hendrik van der Ploeg van Emmtec.



TopDutch in chemie

Gedeputeerde Patric Brouns van Groningen en Henk Brink van Drenthe zien dit nieuwe initiatief als onderdeel van de wederopstanding van het Noorden als het gaat om promotie en uitbuiting van de economische mogelijkheden. De term TopDutch, gebruikt om Tesla te interesseren voor het Noorden, wordt ook in dit project gebruikt. En dan mag je als gedeputeerde best een fel groen pak aantrekken om de aandacht op je provincie te richten.

Door: Andries Ophof