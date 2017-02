Koninklijk bezoek bij Young Business Award in Emmen

Prins Constantijn aanwezig bij Young Business Award (foto: ANP)

EMMEN - Prins Constantijn is in juni aanwezig bij de finale van de Young Business Award in Emmen. Dit is een prijs voor de meest veel belovende startende onderneming van Nederland en wordt jaarlijks in Emmen uitgereikt.





Wat de rol van Prins Constantijn zal zijn tijdens de Young Business Award is nog niet bekend. De prijs wordt op 6 juni uitgereikt in het Atlas Theater in Emmen. Daarvoor zijn er op 28 maart en op 2 mei de halve finales van de Young Business Award in Assen en Hoogeveen.



Vanochtend rond 8.15 uur kunt u in Drenthe Nu op Radio Drenthe luisteren naar een gesprek met Niels Palmers van stichting Young Business Award. De prins is uitgenodigd bij het evenement als ambassadeur van StartupDelta, een programma van het ministerie van Economische Zaken om het Nederlandse beginnende ondernemersklimaat te versterken en te verbinden met de rest van de wereld. Prins Constantijn volgde afgelopen jaar Neelie Kroes op als ambassadeur. Vorig jaar werd McNetiq uitgeroepen tot winnaar van de Young Business Award.