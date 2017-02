Werk- en celstraf voor schoppen in het gezicht

Man krijgt celstraf voor schoppen in het gezicht (foto:

ASSEN/HOOGEVEEN – Een 31-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld tot 161 dagen cel, waarvan 120 voorwaardelijk, omdat hij in zijn woonplaats een man in het gezicht heeft geschopt. Ook moet hij tachtig uur werkstraf verrichten.

De Hoogevener viel na het uitgaan in september vorig jaar een 48-jarige plaatsgenoot aan in de Grote Kerkstraat in het centrum van Hoogeveen. Het slachtoffer zou hem hebben uitgedaagd. Door de trap in zijn gezicht viel de man op de grond.



Nog meer geweld

Daarna kreeg het slachtoffer nog vier trappen tegen zijn hoofd. Die kwamen van een 18-jarige man uit Weiteveen. Getuigen verklaarden bij de politie dat ze het gekraak van brekende botten konden horen.



De 48-jarige Hoogevener raakte bewusteloos en moest met meerdere breuken in het gezicht naar het ziekenhuis.



Poging tot doodslag

Tegen de 18-jarige Weitevener eiste de officier van justitie tijdens de rechtszaak twee weken geleden 432 jeugddetentie, waarvan een jaar voorwaardelijk en 120 uur werkstraf voor poging tot doodslag. De man stond toen ook terecht voor uitgaansgeweld in december 2015 en heling van crossmotoren.



De rechtbank zou dinsdag ook zijn straf bekendmaken, maar deed dat niet. De uitspraak is uitgesteld, omdat de rechtbank wil dat de jeugdreclassering meer onderzoek doet naar de man. Wanneer die zaak verder gaat, is nog niet bekend.