MSC gaat door op zondag en presenteert trainer Berry Zandink

Berry Zandink wordt de nieuwe trainer van MSC (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC gaat door met prestatievoetbal op zondag en heeft vanavond Berry Zandink gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van de zondagtak. De inwoner van De Blesse is nu nog hoofdtrainer bij een andere zondag hoofdklasser: SWZ Boso Sneek.

Arjan Jonkers wordt de nieuwe voorzitter van de club. Hij volgt per direct ad interim Ger Boterman op, die zich vanaf nu meer gaat bezighouden met de jeugd van de Meppeler club.



De laatste weken werd er volop gespeculeerd over de toekomst van MSC. Er werd zelfs gesuggereerd dat de club zou stoppen met prestatievoetbal op zondag en zich volledig zou richten op de zaterdag, maar dat is nu dus naar het rijk der fabelen verwezen.



Klassenbehoud

Met Jonkers, die na enkele jaren weer terugkeert in het bestuur, aan het roer hoopt MSC dit seizoen te overleven in de hoofdklasse. Met de huidige 14e plek in de hoofdklasse A is klassenbehoud allerminst zeker.



Alcides en Hoogeveen

Met de 48-jarige Zandink, die het trainersduo Bas Bijen/Herman Scherpen opvolgt, haalt MSC een ervaren trainer in huis die van 2005 tot en met 2008 ook al in Meppel werkzaam was. Hij was toen in de 1e klasse hoofdtrainer bij Alcides. Daarna promoveerde hij met vv Hoogeveen naar de hoofdklasse. Met die vereniging degradeerde hij later ook weer.



Vier jaar Friesland

Na één jaar FC Wolvega is Zandink nu bezig aan zijn derde seizoen bij SWZ Boso Sneek. Met die vereniging promoveerde hij in zijn eerste seizoen als trainer naar de Topklasse om vorig jaar weer terug te keren in de hoofdklasse. Bij MSC, samen met ACV nog steeds de hoogst spelende zondagamateurvereniging in Drenthe, krijgt hij een bekende assistent-trainer naast zich. Oud eerste elftalspeler Guido Broers treedt toe tot de technische staf van MSC Zondag 1.



'Hij past prima bij MSC'

Bestuurslid Voetbalzaken Bart Tijink die vanavond het nieuws aan de spelersgroep heeft bekend gemaakt, is blij met de komst van Zandink. Hij is een ervaren man die volgens ons prima bij MSC past." Tijink beseft dat er nu werk aan de winkel is. "De technische staf is dus nagenoeg rond. Nu gaan we met de spelers om tafel om te kijken wat hun plannen zijn."

Door: Niels Dijkhuizen