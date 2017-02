'Rechter nu aan zet bij windmolens in Drenthe'

DEN HAAG - "Onze beurt is voorbij als het gaat om windmolens in Drenthe". Dat zei Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie zojuist bij het energiedebat in Den Haag. “Het woord is nu aan de Raad van State.”

De Tweede Kamer debatteert sinds half zeven vanavond over het energiebeleid. Daarbij gaat het ook over het plan om 45 windmolens in de Veenkoloniën te plaatsen. “De tijd om als Kamer nog wijzigingen aan te brengen is voorbij”, stelt Dik-Faber.Het Kamerlid van de ChristenUnie haalde flink uit naar de PvdA. Jan Vos van die partij was in december mede-indiener van de motie die minister Henk Kamp opriep om een periode van bezinning in te lassen. “De PvdA heeft de inwoners van het gebied valse hoop gegeven. De PvdA had in oktober de plannen kunnen stoppen, maar omarmde ze. En toen het park vergund was kwamen ze met de motie.”Het Drentse CDA-Kamerlid Agnes Mulder verbaasde zich over de opstelling van de VVD. “Die partij steunde de motie om te bezinnen en nu zegt die partij dat het gewoon door moet gaan.” VVD’er André Bosman hamerde er op dat er echt stappen gezet moeten worden om tot meer duurzame energie te komen. “En ja, dat vindt niet iedereen leuk. Maar wij krijgen geen slappe knieën als het moeilijk wordt.”Het debat is live te volgen via NPO Politiek.