Daniël Hulzebosch stopt als trainer van DOS'46

Daniël Hulzebosch (foto RTV Drenthe)

KORFBAL - Daniël Hulzebosch stopt aan het einde van dit seizoen als hoofdtrainer van DOS’46.

De coach sluit hiermee een periode van drie jaar af bij de club uit Nijeveen, waar hij eerst jarenlang speelde. Trainer en club gaan in goed overleg uit elkaar.



"We hebben besloten na drie goede jaren er niet een vierde achteraan te knopen," aldus Hulzebosch. "Voor de club is het een goed moment voor nieuw elan en voor mij een goed moment een nieuwe uitdaging aan te gaan. Plannen in die richting lopen er zeker", laat Hulzebosch op de website van de club weten.



Ook Haralt Lucas stopt als als assistent-trainer.



Daniël Hulzebosch sluit een succesvolle periode af. Hij bracht DOS’46 drie jaar geleden terug in de Korfbal League. Vorig seizoen wisten de Nijeveners zich te handhaven op het hoogste niveau. Nu staat DOS’46 op de zesde plek in de Korfbal League.