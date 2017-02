Marc de Maar plaatst zich voor wereldbekers

Marc de Maar (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MOUNTAINBIKEN - Marc de Maar (32) uit Assen heeft zich tijdens de vierdaagse koers Club La Santa op Lanzarote geplaatst voor de wereldbekerwedstrijden op de mountainbike.

In de laatste etappe eindigde hij op de tiende plaats, waardoor hij op de achtste plaats in het algemeen klassement terecht kwam. Dat leverde hem genoeg UCI punten op voor deelname aan wereldbekerwedstrijden.



"Ik ben erg tevreden met mijn optreden deze week, met mijn achtste plaats hier laat ik zien dat ik internationaal mee moet kunnen doen om de prijzen in de toekomst", laat De Maar na afloop weten.



Na z'n wegcarrière besloot De Maar zich te gaan richten op het mountainbiken. "Mijn seizoen is geslaagd als ik op het WK marathon in het Duitse Singen, eind juni, in de top tien finish", zei hij vorige maand nog.

Door: Karin Mulder Correctie melden