Kamp: Zonnepark kan windmolens niet vervangen

Kamp ziet niets in grootschalig zonnepark (foto: ANP)

DEN HAAG - Minister Henk Kamp ziet niets in een grootschalig zonnepark als vervanging van de 45 geplande windmolens in de Veenkoloniën. Het druist in tegen alle gemaakte afspraken en zou te veel vertraging opleveren.

Kamp blikte in het energiedebat in de Tweede Kamer uitgebreid terug. Hij wees er op dat er al vanaf 2009 over windmolens in Drenthe wordt gesproken en dat de Kamer vorig jaar september met het energiebeleid heeft ingestemd, inclusief windmolens op land.



Kamp noemde het intrekken van het plan voor windmolens ‘weinig realistisch’. Kamp: “Het windpark is uitvloeisel van de gemaakte afspraken. Daar kunnen we niet zomaar van afstappen. Stel dat ik dat in Drenthe toesta? Wat voor verhaal heb ik dan nog in andere regio’s? Bovendien hebben de initiatiefnemers recht op een betrouwbare overheid.”



De minister stelde ook dat hij er geen vertrouwen in heeft dat een groot zonnepark tijdig gerealiseerd kan worden om als alternatief te dienen. “We hebben afgesproken dat in 2020 14 procent van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Ik verwacht dat een zonnepark van ruim 400 hectare niet binnen drie tot vier jaar gerealiseerd kan worden.”