Selectie Hurry Up compleet met komst Huesmann

HANDBAL - Na het vastleggen van cirkelspeler Almir Balas uit Bosnië heeft Hurry Up zich versterkt met nog een buitenlandse speler: de clubloze linkeropbouwer Joel Huesmann.

De 27-jarige schutter, die moet fungeren als stand-in voor kanon Tomas Bernatavicius, speelde tot januari voor 3e Bundesligaclub Wölfe-Nordrhein en vertrok plotseling bij die club. De laatste weken trainde hij al mee bij de club uit Zwartemeer en deed dat dus naar behoren. Hij tekende vanavond een contract tot het einde van dit seizoen.Met Balas en Huesmann is de selecite van Hurry Up compleet, laat voorzitter Ron Haandrikman weten. "Klopt, met deze twee erbij gaan we de belangrijkste maanden van het seizoen in."Haandrikman verwacht met Hurry Up een gooi te doen naar twee finales: die om de landstitel en om de beker. "En we willen zover mogelijk komen in de Europacup", klinkt het ambitieus.Zowel Balas als Huesmann maken morgenavond in het bekerduel tegen Tachos (in de achtste finales) deel uit van de selectie van Hurry Up trainer/coach Martin Vlijm.