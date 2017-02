Dodelijk ongeluk op de N36 bij Ommen

Dodelijk ongeluk (foto: Persbureau Meter)

OMMEN - Bij een frontale botsing op de N36 bij Ommen is een 19-jarige man uit Hardenberg overleden. Een 34-jarige inwoner uit Coevorden raakte zwaargewond.

De bestuurders van beide auto's raakten na de frontale botsing bekneld. De man uit Hardenberg overleed op de plaats van het ongeluk. De man uit Coevorden kon na een uur bevrijd worden uit het voertuig. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



Een deel van de weg werd in beide richtingen afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe de frontale botsing is ontstaan.