Laatste voorbereidingen voor opening tentoonstelling over Srebrenica

Voorbereidingen opening tentoonstelling over Srebrenica (foto: archief RTV Drenthe)

POTOCARI - Verschillende Drenten zijn deze week afgereisd naar Bosnië, want in Potocari bij Srebrenica wordt morgen een museum geopend als herinnering aan de val van de moslimenclave in 1995.





Tentoonstelling

Aan de hand van onder meer filmpjes wordt het verhaal verteld van de val van de enclave Srebrenica. De tentoonstelling is ingericht door historica Monique Brinks uit Paterswolde. Zij deed dat in opdracht van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.



Lees ook: Herinneringscentrum Kamp Westerbork richt tentoonstelling in over val Srebrenica Een drama dat Nederlandse Dutchbat-militairen niet konden voorkomen. Onder meer het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en oud-Dutchbatters als Wim Dijkema uit Zuidlaren werkten mee aan de tentoonstelling.