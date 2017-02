Aanhoudende voetblessure dwingt Sibum tot stoppen

VOETBAL - Oud-profvoetballer Bas Sibum heeft zijn voetballoopbaan per direct beëindigd. De 34-jarige Drent, die vorig seizoen al een punt zette achter zijn betaald voetballoopbaan en dit seizoen voor het Meppeler Alcides speelde, kampt met een aanhoudende voetblessure.

Grummel en Sibum kartrekkers jeugdopleiding FC Emmen

"Ik ben inmiddels al twee keer geopereerd aan die voet en de pijn blijft. Daardoor verdween het plezier meer en meer en heb ik de knoop doorgehakt", aldus Sibum.De geboren Nieuw-Amsterdammer gaat zich vanaf nu dus alleen bezighouden met het opleiden van jeugdspelers bij FC Emmen. Sibum is sinds deze week trainer/coach van het O19 (A1) elftal en staat daarnaast René Grummel bij in zijn werkzaamheden als hoofd jeugdopleiding.Daarnaast zit de oud-speler van sv Twedo, FC Emmen, FC Twente, Roda JC, NEC, Allemania Aachen, Waasland-Beveren en Heracles Almelo in de afrondende fase van de cursus UEFA A-jeugd.