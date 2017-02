Nieuw fietspad langs De Mussels moet er komen

Westerveld akkoord met krediet voor fietspad langs De Mussels (foto Andries Ophof/RTV Drenthe)

DIEVER - Het liefst zou de gemeenteraad morgen nog beginnen met de aanleg van een nieuw fietspad langs de Mussels van Lhee naar Beilen.

Dinsdagavond tijdens de raadscommissie in Westerveld was er weinig tegenstand tegen het beschikbaar stellen van 350.000 euro voor het project. De rest van de kosten wordt betaald door de gemeente Midden Drenthe en de provincie.



Gevaar voor fietsers

De Mussels is vooral voor fietsers een gevaarlijke weg. Bovendien bestaat de weg uit een stuk waar de snelheid 60 km is en een deel waar je 80 km mag.



Na bemiddeling van de provincie is het gelukt om een plan te maken voor een fietspad langs De Mussels. En de gemeenteraad van Westerveld ziet geen bezwaar in het beschikbaar stellen van budget.



Of het moet zijn dat er een overschrijding komt van het totale budget. Raadslid Johan Moes van de VVD vroeg zich af wie er voor de extra kosten opdraait.



Geen extra krediet nodig

Wethouder Geertsma denkt dat er geen overschrijding komt. "Ik heb geen reden om aan te nemen dat er meer kosten komen. Is er wel een overschrijding, dan zal ik dat in het college bespreken. Ik ga niet naar de raad voor extra krediet.



De raad vraagt zich wel af of de weg straks helemaal 60 km wordt. Volgens Geertsma wordt de weg door de aanleg van het fietspad smaller, waardoor de snelheid er uit wordt gehaald. Aanleggen van drempels is niet nodig.

Door: Andries Ophof