Geen motie van wantrouwen tegen minister Kamp

DEN HAAG - Kamerlid Eric Smaling van de SP heeft tijdens het energiedebat in de Tweede Kamer geen motie van wantrouwen tegen minister Henk Kamp ingediend.

Smaling wilde de motie van wantrouwen indienen als minister Kamp niets zou doen met een eerdere motie waarin hij werd opgeroepen een pas op de plaats te maken, zodat er naar alternatieven voor windmolens gekeken kan worden.Smaling geeft aan dat hij vindt dat Kamp een redelijke uitleg had op de punten die besproken zijn tijdens het debat. Ook verwachtte Smaling geen medestanders te hebben die de motie van wantrouwen gaan steunen. Daarom besloot het SP-kamerlid uiteindelijk niet tot indienen van de motie.Wel zegt Smaling de motie van het CDA te steunen. Het CDA wil dat de vergunningen voor het windpark in de Veenkoloniën worden ingetrokken.Volgende week dinsdag wordt er in de Tweede Kamer over die motie gestemd.