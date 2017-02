Oud vrachtschip gaat weer varen tussen Coevorden en Gramsbergen

De Vechtezomp (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

GRAMSBERGEN - Nog een kleine twee maanden en dan moet hij helemaal af zijn. De Vechtezomp. Dat is een oud schip, waarvan vroeger honderden over de Vecht hebben gevaren.

En dat schip wordt helemaal opnieuw gemaakt. Van boom tot boot. Met onder andere steun van de gemeenten Coevorden, Gramsbergen en Emlichheim wordt het schip op een werf in Gramsbergen exact nagemaakt, zodat onder anderen toeristen straks tussen Coevorden en Gramsbergen kunnen varen in het traditionele schip.



Bijzondere bouw

Scheepsbouwmeester Piet Toering snapt wel waarom de gemeenten de boot graag weer op de waterweg zien varen. "Het bijzondere is dat het in heel ondiep water kan varen en dat was vroeger het geval op de Vecht, de Dinkel en op de Regge. Er stond weinig water en daar was dit schip geschikt voor." Door de platte bodem heeft het schip een diepgang van zo'n veertig centimeter.



Het schip wordt op de traditionele manier nagemaakt. "In elkaar zetten, zagen, buigen, spijkeren, schroeven: vanaf het begin dat we de planken gaan zagen zijn we ongeveer een jaar bezig", vertelt Toering. Het enige verschil met dit schip in vergelijking met dat van vroeger: het huidige schip heeft ongeveer 25 zitplaatsen. De originele schepen waren louter vrachtschepen.



Kasteel

Een bijzondere boot verdient ook een bijzondere ligplaats volgens de Stichting De Vechtezomp. Een boothuis bij het nog te herbouwen kasteel van het het dorp. "In Gramsbergen heeft vroeger een kasteel gestaan. Van hieruit werd Coevorden aangevallen. De familie Kelder van de bierbrouwerij die hier zit, herbouwt het kasteel. Het boothuis is daar het eerste onderdeel van", vertelt Henk Steenbergen van de stichting. De zomp moet straks in het boothuis komen te liggen.



"We kunnen met de Vechtezomp zo naar binnen varen daar en dan kunnen bij de kasteelheer een biertje drinken", vertelt Steenbergen.



1 april - het is geen grapje belooft Piet Toering - gaan de schippers van de stichting proefvaren. Begin mei wordt het schip gedoopt.

Door: Robbert Oosting Correctie melden