Drenthe opnieuw in de sneeuw

Sneeuw in Coevorden (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers) Het is oppassen geblazen op de weg (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

EMMEN/COEVORDEN - Na een periode van wat zachter weer is het vanochtend opnieuw wit in het grootste deel van de provincie. In de omgeving van Coevorden en Emmen ligt volgens weeronline.nl rond de drie tot vijf centimeter sneeuw.

Daarmee is het volgens de weersite het gebied in ons land waar gisteravond en afgelopen nacht de meeste sneeuw viel.



In Drenthe, maar ook in de rest van Noord-Nederland en Overijssel, geldt nog altijd weerwaarschuwing code geel van het KNMI. De temperatuur schommelt rond het vriespunt en bij opvriezing van natte weggedeelten kan het glad zijn.



Het is dus oppassen geblazen op de weg. Code geel geldt in ieder geval tot elf uur vanochtend. Vandaag wordt geen sneeuw meer verwacht.