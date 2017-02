Meerdere ongelukken op Drentse wegen

Op de N48 bij Zuidwolde ging het onder meer mis (Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - In onze provincie zijn tijdens de ochtendspits meerdere ongelukken gebeurd.

Het ging onder meer mis op de N48 tussen Zuidwolde en Balkbrug. Een auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.



Ook zijn ongelukken gemeld op de A28 bij Assen-Zuid en bij Beilen. Ook gebeurden ongelukken op de A37 bij Hoogeveen en de N33 bij de aansluiting op de A28 met Assen-Zuid. Of er bij deze ongelukken mensen gewond zijn geraakt is niet bekend.