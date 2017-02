Vermiste vrouw (79) was een nachtje uit logeren

De vrouw is terecht (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - De vrouw (79) die sinds gisteravond werd vermist vanuit Hoogeveen is weer terug.

Ze heeft de nacht ergens anders doorgebracht, meldt de politie. Vanmorgen kort na acht uur meldde ze zich weer bij de zorginstelling aan de Eisenhowerstraat, waar ze woont. Waar ze in de tussentijd is geweest, wil de vrouw niet tegen de politie zeggen. Volgens een woordvoerder verkeert ze in goede gezondheid.



De politie zocht gisteravond en ook afgelopen nacht naar de vrouw. Er is onder meer gezocht met honden en warmtebeeldcamera's.