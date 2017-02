Niet meer dan vier mensen in verwardenopvang Emmen

EMMEN - In de opvang voor verwarde mensen in Emmen komen niet meer dan vier verwarde of verslaafde bewoners tegelijkertijd. Zij mogen er maximaal drie jaar zitten.

Dat meldt de gemeente Emmen, die eigenaar is van de opvang. De mensen worden opgevangen in een boerderij aan de Nieuw-Amsterdamsestraat.Enkele tientallen verontruste omwonenden kwamen naar een vergadering van de gemeente. Ze willen dat het plan voor de opvang niet doorgaat. De buurtbewoners vrezen voor de veiligheid van hun woonomgeving en kinderen.De door de gemeente toegezegde huismeester is bijvoorbeeld maximaal 20 uur per week aanwezig. Dat is te weinig stellen de bezwaarmakers.Volgens de gemeente Emmen is er naar alternatieve plekken gekeken, maar liep dat op niets uit. De gemeente en de bezwaarmakers kwamen er niet uit. Juristen komen over enkele weken met een advies aan de de gemeente.