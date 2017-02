Emmen krijgt particuliere middelbare school voor autistische kinderen

EMMEN - Emmen krijgt na de zomer een particuliere school voor voortgezet onderwijs. Op de nieuwe onderwijsinstelling kunnen leerlingen terecht die op havo- of vwo-niveau functioneren, maar die op sociaal-emotioneel niveau lager scoren.

Volgens initiatiefneemster Mariëlle Jansen is de school hard nodig. "Er is eigenlijk niets soortgelijks in de regio Emmen. De kinderen om wie het gaat, scoren goed, maar hebben alleen wat extra zorg en aandacht nodig. En dat ontbreekt nu in het voortgezet onderwijs."De lesprogramma's op het ' Leerparadijs ' verschillen van die van een reguliere school. "We gaan vooral uit van de passie van het kind. We kijken wat hem of haar boeit. Daar hangen we dan de vakken aan op."De kinderen krijgen uiteindelijk een gewoon havo- of vwo-diploma krijgen, zegt Jansen. "De vakken die bij een diploma horen, bieden we natuurlijk aan. Maar ze zijn dan wel meer afgestemd op wat de kinderen interesseert."Ouders draaien zelf grotendeels op voor de kosten. Maar de initiatiefnemers zijn nog wel bezig om het kostenplaatje dekkend te krijgen. In eerste instantie wordt ook gebruik gemaakt van zorgbudgetten. De school heeft vanaf september plek voor zo'n tien tot vijftien kinderen.