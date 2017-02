Henk Lammers vervangt zieke wethouder in Tynaarlo

Henk Lammers is de nieuwe CDA-wethouder in Tynaarlo (foto: CDA Tynaarlo)

VRIES - Henk Lammers (63) uit Zuidwolde is de nieuwe CDA-wethouder van de gemeente Tynaarlo.

Lammers vervangt Theun Wijbenga, die zijn functie door ziekte langdurig niet kan vervullen. Het CDA denkt in Lammers een goede opvolger te hebben gevonden.De nieuwe wethouder was vanaf 2007 Statenlid, wethouder in gemeente De Wolden en bestuurder van het voormalige waterschap Reest en Wieden. Nu is hij fractievoorzitter in het waterschap Drents Overijsselse Delta.Theun Wijbenga liet eerder weten last te hebben van hartproblemen. Hij heeft besloten om voor langere tijd rust te nemen.