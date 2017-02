Hoogeveense paaldanser blijft aan de top

HOOGEVEEN - Paaldanser Hendrik de Jonge heeft voor het tweede jaar op rij de Nederlandse titel gewonnen op het NK Paaldansen.

In Den Bosch liet hij de andere deelnemers achter zich. Met de eerste plek kwalificeerde De Jonge zich voor de Wereldkampioenschappen Paaldansen.Aan de gedachte dat paaldansen een vrouwensport is, wil De Jonge paal en perk stellen. Het is volgens hem juist een mannelijke sport. "Ik vind het wel eens jammer dat er altijd gezegd wordt dat het een sexy vrouwensport is, want het heeft heel veel met kracht te maken", zei hij eerder.Paaldansen is erg belangrijk in De Jonges leven, maar als het puntje bij het paaltje komt, staat zijn vriendin op één. "Mijn grootste passie is natuurlijk mijn vriendin, maar ik denk dat paaldansen een goede tweede plek heeft."RTV Drenthe maakte vorig jaar een reportage over Hendrik de Jonge: