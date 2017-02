Emmer schaatstalent dat slag kwijtraakte in De Kennis van Nu

EMMEN - Had de meetschaats de carrière van het veelbelovende schaatstalent Henk Groen uit Emmen kunnen redden? Dat komt morgenavond aan de orde in het tv-programma De Kennis van de Nu.

Onderzoekers van de TU Delft en Vrije Universiteit Amsterdam werken samen aan de ontwikkeling van een meetschaats en hopen dat topschaatsers daarmee hun slag kunnen verbeteren. De Kennis van Nu zoekt uit wat deze techniek kan betekenen voor nieuwe inzichten in trainingsmethoden.In het verleden raakten veel talentvolle schaatsers hun slag kwijt, terwijl zij trainden om kampioen te worden. Een van hen was Groen, een veelbelovend meervoudig juniorenkampioen in de jaren tachtig, die bekend stond als ‘de schaatsende havo-scholier uit Emmen’. Groen was een belofte. Maar nadat hij werd opgenomen in de kernploeg kon hij vrij snel niets meer. Hij raakte letterlijk zijn slag kwijt en verdween geruisloos van het schaatstoneel. Wat gebeurde er bij hem? Groen zoekt het uit bij Romain Meeusen, expert op het gebied van overtraining.Zij komen er achter dat Groen waarschijnlijk kampte met een uitputting van zijn hypofyse, een hormoonklier in de hersens. Hij heeft mogelijk zelfs DNA-schade in zijn spieren opgelopen door de wijze waarop hij werd getraind. Volgens bewegingswetenschapper en schaatstrainer Jac Orie staat het verhaal van Groen niet op zichzelf en is hij een voorbeeld van wat veel jonge schaatstalenten is overkomen.Presentatoren Elisabeth van Nimwegen en Diederik Jekel onderzoeken wat de meetschaats voor topschaatsers kan betekenen. De uitzending is morgenavond om 19.20 uur te zien op NPO 2. Op de website van het programma staat meer informatie over de meetschaats.