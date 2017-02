Stelling: Een verkiezingsdebat helpt mij bij het stemmen

GRONINGEN - Vluchtelingen en emigratie, werkgelegenheid, energie en gaswinning en de ontevreden kiezer. Dat zijn vanmiddag de centrale thema's tijdens het Noordelijke Lijsttrekkersdebat.

Met dat debat in het provinciehuis in Groningen wordt de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart echt afgetrapt. De organisatie is in handen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân.U kunt het debat vanmiddag live volgen via TV Drenthe en onze website.Hierna zullen er nog vele volgen op andere plekken in ons land en met andere thema's. Gaat u ze volgen en hangt uw stem af van de uitkomst? Of weet u al lang welke partij uw stem krijgt?