Meeste huishoudens onder armoedegrens in Assen

ASSEN - In de gemeente Assen leeft 4 procent van alle huishoudens vier jaar of langer onder de lage-inkomensgrens.

Dat is het hoogste percentage van heel Drenthe. Op plek twee staat de gemeente Emmen met 3,9 procent. Meppel en Hoogeveen volgen met 3,1 procent.Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2015. Volgens het CBS is het aantal huishoudens dat vier jaar of langer onder de lage-inkomensgrens leeft, toegenomen.In de gemeente De Wolden en Tynaarlo leven de minste huishoudens onder de lage-inkomensgrens.