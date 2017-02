ICT'er Loran Kloeze: Maker StemWijzer goed wakker geschud

De StemWijzer is nu goed beveiligd (foto: ANP/Olaf Kraak)

MEPPEL- "Ze zijn er duidelijk met een breekijzer doorheen gegaan." Dat zegt ICT'er Loran Kloeze uit Meppel over de website stemwijzer.nl. Hij heeft vanochtend gecontroleerd of het beveiligingslek op de site dat hij maandag ontdekte echt gedicht is.





Tracking cookies

Maandag ontdekte Kloeze dat uitslagen van de StemWijzer opgeslagen en doorgestuurd werden naar de Universiteit van Amsterdam, zonder dat de gebruiker daarvan wist. Dat zijn zogenaamde 'tracking cookies'.



Op de vingers getikt

Met de 'ze' die zijn wakker geschud, bedoelt Kloeze het bedrijf ProDemos. Dat is de maker van de site stemwijzer.nl. Op de website van ProDemos staat te lezen dat toezichthouders ACM en AP het bedrijf hebben aangesproken op het gebruik van onder meer tracking cookies voor het bijhouden van de statistieken en de advertenties op stemwijzer.nl. Het bedrijf heeft daarop de tracking cookies direct verwijderd.



Strengere regels

De StemWijzer had wel een cookiemelding, maar die is volgens ACM en AP onvoldoende voor het soort gegevens dat wordt gedeeld op de StemWijzer. Omdat stemwijzer.nl gegevens verwerkt over de politieke voorkeur van bezoekers, gaat het hier volgens de wet om bijzondere persoonsgegevens en hiervoor gelden strengere regels. Dat blijkt dus het geval, constateert Kloeze. "Ik heb vanochtend alles nagelopen en alles wat ik ontdekt heb, is nu opgelost. Ze zijn goed wakker geschud daar."

