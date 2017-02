'Samenwerken is het codewoord voor Oost-Drenthe'

Minister Schippers samen met gedeputeerde Henk Jumelet (foto: RTV Drenthe / Marjolein Lauret)

2e EXLOËRMOND - Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich laten bijpraten door bewoners, wijkverpleegkundigen en de huisarts in 2e Exloërmond.

Het doel van haar werkbezoek is om de problemen in de regio Oost-Drenthe goed in beeld te krijgen.



Krimp

Oost-Drenthe is een zogenaamde 'anticipeerregio'. Dat is een gebied waar in de toekomst het aantal inwoners afneemt en de vergrijzing toeneemt. Dat is zeker het geval in Coevorden en omgeving. Dat merkt huisarts Erik Jan Ek al jaren: "Er rust een zware druk op onze praktijk. Mensen met typische ouderdomskwalen zien we hier. Ook obesitas en suikerziekte komt veel voor. Wij hebben echt extra mensen nodig om deze toenemende zorg op te vangen."



Codewoord

Schippers kwam langs in Mondkersheem, een wooncomplex voor ouderen. Daar zag ze met eigen ogen de toenemende vergrijzing en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. "Het codewoord is samenwerken. Hoe lossen we samen deze problemen op? Oost-Drenthe is niet de enige anticipeerregio in Nederland. Om die reden hebben we praktijkteams opgezet die mensen en organisaties helpen die het moeilijk hebben."



Krimp aanpakken

In 2015 kreeg Drenthe eenmalig 75.000 euro van het kabinet om de regio aan te pakken. Geld dat erg welkom was, zegt gedeputeerde Henk Jumelet: "Maar om meer geld te krijgen om de komende problematiek op te lossen moeten we de status 'krimpregio' krijgen."



Die toezeggingen kan de minister niet doen. "Dit is iets van Binnenlandse Zaken. Ik zal bij mijn collega aangeven dat hier de behoefte leeft om bij een krimpregio te horen. Maar geld hoeft niet altijd de oplossing te zijn."

Door: Marjolein Lauret