Actievoerders Platform Storm zitten nog vast

NIEUW-BUINEN - De drie actievoeders van Platform Storm uit Nieuw-Buinen die gisteren zijn opgepakt, blijven voorlopig vastzitten. Het drietal wordt verdacht van valsheid in geschrifte.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man en de twee vrouwen 72 uur mogen worden vastgehouden. Dat is tot vrijdagochtend. De drie worden verhoord over het verspreiden van een brief die afkomstig leek van het ministerie van Economische Zaken, maar dat niet bleek te zijn.Vorig jaar november werd de brief in de omgeving van Nieuw-Buinen verspreid. In de brief stonden onder meer privégegevens van gedeputeerde Tjisse Stelpstra en van windboeren in de Veenkoloniën. Steplstra deed namens de provincie aangifte.Bij de arrestatie van de twee vrouwen van 55 en 44 jaar en 56-jarige man nam de politie gisteren ook computers en printapparatuur uit twee woningen in beslag.