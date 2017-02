Das gespot in de Onlanden: 'Een compliment voor het gebied'

Afgelopen weekend is een das gespot in de Onlanden (foto: Facebook.com/Onlanden) Sporen van de das (foto: Facebook.com/Onlanden)

EELDE - In het natuurgebied tussen Eelde en Peize is afgelopen weekend door Natuurmonumenten een das gespot. En dat is bijzonder volgens boswachter Reiner Hartog.

"We zijn er hartstikke blij mee, want het is echt een compliment voor het gebied. En een verrijking voor het gebied. Zo'n das is best wel kritisch naar z'n leefomgeving. Een das houdt van een kleinschalig agrarisch landschapje. Een landschapje waarbij je ruimte hebt voor houtwalletjes en houtsingeltjes. Kleine poelen. Kleinschalige penceeltjes en zo nu en dan een keer een akkertje. En dat hebben we in de Onlanden", vertelt Hartog.



Voetafdruk

Afgelopen week kreeg Hartog een sterk vermoeden van de aanwezigheid van de das. "We vonden allereerst een pootprint in vers uitgegraven zand. Alle dieren hebben hun eigen voetafdruk, dus om er echt zeker van te zijn, hebben we een cameraval opgehangen. Zodra er wat langskomt maakt zo'n camera een foto. En daar was het onomstotelijke bewijs: een das die vol met z'n snuit in de camera keek", aldus Hartog.



Gezin stichten

Het is volgens de boswachter niet voor het eerst dat er dassen zijn gezien in het natuurgebied. "In een ver verleden hebben wel al eens dassen gespot in de Onlanden. We hopen dat de das blijft en dat ie een aantal van z'n soortgenoten meeneemt en daar een gezinnetje sticht."



Of er meer dassen in de Onlanden zijn, weet Hartog niet. Wandelaars krijgen het dier waarschijnlijk niet te zien. "Een das is echt een nachtdier, dus de kans is klein dat het dier overdag te zien is. De sporen zijn wellicht wel te zien", zegt Hartog.