Onderzoek: Landgoed Mensinge moet activiteiten opsplitsen

RODEN - Een snelle herstructurering van de bedrijfsvoering en het opsplitsen van de culturele activiteiten en het museum. Dat is nodig om stichting Landgoed Mensinge weer gezond te maken.

Tot die conclusie komt bureau BMC, dat in opdracht van de gemeente Noordenveld onderzoek heeft gedaan naar de situatie van de stichting. Het rapport is vanavond aan de gemeenteraad gepresenteerd.Verder is een eenmalige investering van de gemeente Noordenveld nodig van 150.000 euro om stichting Landgoed Mensinge weer een gezonde financiële basis te geven. In het rapport staat ook dat stichting Landgoed Mensinge goed presteert, met name op het gebied van theater en filmprogrammering.Stichting Landgoed Mensinge zit in financiële nood en vroeg de gemeente eerder al om een verhoging van de subsidie. Vorig jaar bedroeg de schuld 15.000 euro. De stichting kreeg de afgelopen jaren minder geld van de gemeente door bezuinigingen, maar moest wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren.Volgens het rapport van BMC zijn de financiële problemen ontstaan door een te brede gemeentelijke opdracht en onvoldoende gemeentelijke sturing. Er is daardoor een te zware organisatiestructuur gecreëerd en er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld die geleid hebben tot een verslechterde financiële situatie.Cultuurwethouder Alex Wekema en het bestuur van stichting Landgoed Mensinge onderschrijven de bevindingen van het rapport.“Het rapport geeft helder aan wat er nodig is om de financiële problemen op te lossen, onder andere door snel te saneren. Daar zal ik mij hard voor maken", zegt cultuurwethouder Alex Wekema. "Daarnaast is het belangrijk dat het stichtingsbestuur haar taak van herstructurering van de organisatie oppakt. De gemeente zal keuzes gaan maken in het losmaken van de culturele functies. De uitvoering hiervan zullen we in gezamenlijkheid met de stichting op gaan pakken", aldus Wekema.Ook Ton Driessen, voorzitter van stichting Landgoed Mensinge, kan zich vinden in de conclusies van het rapport. "We beseffen at er een omslag moet komen in de organisatie en structuur van stichting Landgoed Mensinge. Deze doorontwikkeling biedt positieve kansen en daar gaan wij ons als bestuur samen met de gemeente hard voor maken.”