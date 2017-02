Bermgras uit Drenthe zorgt voor miljoenen duurzame kilometers

Henk Brink (2e van rechts) ontvangt een certificaat (foto: Provincie Drenthe)

ASSEN - Bermgras uit de provincie Drenthe is vorig jaar omgezet in 2,5 miljoen duurzame kilometers. Gebruik van het groengas heeft de uitstoot van CO2 met 358 ton teruggedrongen.

Gedeputeerde Henk Brink ontving van de bedrijven Attero, Krinkels en PitPoint. Om bermmaaisel in groengas om te zetten was de samenwerking van deze drie bedrijven nodig.



Krinkels maait de bermen langs de provinciale wegen. Attero verwerkt het in Wijster vervolgens tot groengas. De duurzame brandstof kan getankt worden bij PitPoint. Dat bedrijf heeft tankstations waarbij schone brandstoffen kunnen worden getankt.



"Wij maken zo de cirkel rond in Drenthe. Het bermgras langs onze wegen is brandstof voor voertuigen, die weer gebruik maken van diezelfde wegen. En dat doen we nog klimaatneutraal ook!", zegt Brink.