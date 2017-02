Emmenaar moet zitten voor geweld en diefstal

De man moet in totaal vier maanden zitten (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 36-jarige man uit Emmen is voor diefstal, mishandeling en bedreiging veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De geboren Texelaar bedreigde in mei zijn huisgenoot in Emmen. Ze kregen ruzie over een huurachterstand. De 36-jarige Emmenaar dreigde zijn huisgenoot over het balkon te gooien en 'in elkaar te rossen'. Het slachtoffer stapte naar de politie.



Blauwe plekken en schrammen

In augustus mishandelde de Emmenaar zijn ex-vriendin in haar woning in Klazienaveen. Hij sloeg haar en gooide haar op de bank, omdat hij wilde weten met wie zij contact had. De vrouw liep blauwe plekken en schrammen op. De man pakte vervolgens haar telefoon en autosleutels af en ging ermee vandoor. Hij moet haar 1.100 euro schadevergoeding betalen.



DNA

De Emmenaar stond ook terecht voor de diefstal van twaalf laptops, een iPad en een beamer van een GGZ-instelling in Franeker, waar hij vorig jaar woonde. Op een sigarettenpeuk die hij achterliet in het kantoor waar de apparatuur stond, werd het DNA van de man gevonden. Zo kwam de politie bij hem uit.



Het is niet de eerste keer dat de man werd veroordeeld; hij staat bekend al veelpleger.