Automobilist gewond na aanrijding tegen boom

De automobilist reed tegen een boom (foto: Persbureau Meter) De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-AMSTERDAM - In Nieuw-Amsterdam is vanmiddag een automobilist tegen een boom gereden.

In de auto zaten twee mensen. De passagier raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. Mogelijk is het ongeluk veroorzaakt door gladheid.