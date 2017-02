'Noorden moet topinstituut voor klimaat binnenhalen'

GRONINGEN - Het kennisinstituut voor klimaatverandering moet worden gevestigd in het Noorden. Daarvoor pleitte Alexander Pechtold van D66 tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat.

Maandag werd bekend dat Nederland een internationaal topinstituut krijgt dat advies gaat geven aan landen over hoe om te gaan met klimaatverandering. Een locatie daarvoor werd nog niet gegeven.De oproep van Pechtold kreeg bijval van de overige lijsttrekkers. "Laten we meteen handtekeningen zetten", werd gezegd. Halbe Zijlstra van de VVD benadrukte wel dat Den Haag daar geen invloed op uitoefent. Het instituut kiest zelf een locatie."Groningen is koploper wat betreft werkloosheid", zei Pechtold. "Drenthe en Friesland zit net onder het landelijk gemiddelde." Volgens de partijen is het goed een groot instituut naar het Noorden te halen om de werkloosheid terug te dringen.Ook de lobby om een Tesla-fabriek naar Nederland te halen kwam ter sprake in het debat. "Het zou raar zijn als het Noorden Tesla niet wil binnenhalen", zei lijsttrekker Emile Roemer van de SP. "Uiteindelijk moet Tesla het zelf weten, maar we willen het in ieder geval graag in Nederland zien."Daarnaast pleitten verschillende partijen ervoor om overheidsdiensten naar het Noorden te verplaatsen. "We hebben een ereschuld. Dus we kunnen best wat overheidsdiensten hierheen verplaatsen", aldus Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.Het lijsttrekkersdebat werd georganiseerd door RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord en werd gehouden in Groningen. Het was het eerste grote debat tussen politieke leiders en daarmee de aftrap voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS namen deel aan het debat. De PVV heeft niet gereageerd op de uitnodigingen.