'Haal NAM uit afhandeling bevingsschade'

Emile Roemer en Lodewijk Asscher (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

GRONINGEN - De NAM moet niet langer betrokken worden bij de afhandeling van aardbevingsschade.

Daarvoor pleitten verschillende partijen tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat dat vanmiddag plaatsvond in het provinciehuis in Groningen.



Lodewijk Asscher van de PvdA verklaarde dat Nederland "een ereschuld heeft." Volgens Asscher "moet de gaskraan zo snel mogelijk dicht. De NAM moet uit de schade-afhandeling gehaald worden. En er moet weer toekomst komen voor het gebied."



SP-lijsttrekker Roemer verklaarde: "Ik erger me kapot. Ik heb huilende mensen gesproken. Haal de NAM er tussenuit."



En volgens D66-lijsttrekker Pechtold "betalen de mensen in Groningen de rekening voor de rest van Nederland. Zorg nu eens dat Nationaal Coördinator Hans Alders de schade inventariseert en laat de NAM betalen."



Tijdens het debat bleek ook dat veel partijen een verdere verlaging van de gaswinning steunen.