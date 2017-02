Sterk Meppel doet onderzoek naar groenonderhoud

MEPPEL - De fractie van Sterk Meppel schakelt een bureau in om onderzoek te doen naar groenonderhoud. Inwoners van Meppel worden om hun mening gevraagd over het groenonderhoud.

Volgens Sterk Meppel krijgt de partij met regelmaat klachten over het groenonderhoud, zoals meldingen over kaalslag, buitensporig lawaai, vernielingen tijdens het onderhoud door te grote machines of het weghalen van met veel liefde aangelegde groenplekjes in straten."Bij de gemeente Meppel kwamen in 2016 meer dan tweeduizend meldingen over het groenonderhoud binnen. Dat zijn niet allemaal klachten. Er zitten soms bedankjes tussen dat de heg zo netjes gesnoeid is of een vraag als ‘mag de fontein in het park uit als het vriest?'. Het overgrote deel van de klachten gaat over de kwaliteit van het onderhoud en de manier waarop het groen wordt onderhouden", laat de partij weten.Sterk Meppel vindt dat de gemeenteraad invloed heeft op de manier waarop het college via aanbestedingen het groen laat onderhouden. Sterk Meppel wil het onderhoud van groen met meer respect voor mens, dier, plant en milieu uitvoeren. Dat is volgens de partij nu niet het geval.Het onderzoeksbureau brengt het aanbestedingsbeleid en de meldingen in kaart. Daarnaast gaan zij de inwoners van de gemeente via social media bij het onderzoek betrekken. Vanaf vrijdag zullen zij via hun Facebookpagina diverse korte peilingen houden over het groenonderhoud.