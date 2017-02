Meer onderzoek naar valse aangifte verkrachting

Er is meer onderzoek nodig naar valse aangifte verkrachting (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 30-jarige vrouw uit Hoogeveen, die verdacht wordt van het doen van valse aangifte van verkrachting, moet nader worden onderzocht.

De politierechter heeft de zaak om die reden aangehouden. Er moet een psychisch rapport over de vrouw worden opgemaakt.



Verstandelijk beperkt

De Hoogeveense deed op 13 januari vorig jaar aangifte van verkrachting. Zij noemde daarbij de vermeende dader. De verkrachting zou volgens de vrouw op de dag voor de aangifte zijn gebeurd, in Hoogeveen.



Op het bureau ondertekenende de vrouw haar verklaring. Haar raadsman denkt dat de vrouw de verklaring die zij ondertekende niet goed heeft begrepen. Ze is verstandelijk beperkt en kan nauwelijks lezen.