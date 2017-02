Achttien beroepsschriften tegen windmolens ingediend bij Raad van State

ASSEN - Bij de Raad van State zijn achttien beroepsschriften ingediend tegen het bouwen van een windpark in de Veenkoloniën.

Volgens de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, betekent dat niet dat er 'slechts' achttien mensen tegen zijn."Een beroepsschrift kan namelijk door meerdere mensen worden ingediend. Elk beroepsschrift bevat meerdere argumenten en/of bezwaren. Een van de beroepsschriften is zelfs 180 pagina's groot", laat een woordvoerder van de Raad van State weten. Er wordt onder meer bezwaar gemaakt tegen slagschaduw, geluidsoverlast en het verdwijnen van rust en ruimte.Het is volgens de woordvoerder een misvatting dat Raad van State alleen maar kijkt of aan regels en procedures is voldaan. "Daar komen heel veel vragen over binnen. De bestuursrechter houdt rekening met alle soorten bezwaren. Stel: een bewoner klaagt over de locatie, over schaduwen, of over geluid; de rechter neemt dat allemaal mee in zijn besluit. Als er bezwaren binnenkomen over de procedure, dan wordt hier uiteraard ook naar gekeken.""Als de Raad van State besluit dat het huidige plan niet goed is, betekent dat niet dat er definitief geen windmolens komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de Raad stelt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar gezondheidsrisico's. Het huidige plan wordt dan (gedeeltelijk) vernietigd en kan dan weer opnieuw worden ingediend.""Maar als de Raad ontdekt dat er zaken in het plan staan die door de wetgeving niet kunnen, dan wordt het een stuk lastiger", zegt de woordvoerder.Wanneer de Raad uitspraak doet is momenteel nog niet duidelijk. Er is nog geen zitting gepland, dus is ook nog niets te zeggen over een datum. De uitspraak van de Raad van State is een definitieve uitspraak. Er is geen hoger beroep mogelijk.Minister Henk Kamp heeft eerder aangegeven dat er geen begin wordt gemaakt met de plaatsing van windmolens in het gebied, omdat hij wil wachten op de uitspraak.