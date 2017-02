Zuidwolde krijgt eerste respijthuis: 'Om mantelzorger te ontlasten'

ZUIDWOLDE - Als mantelzorger heb je eigenlijk nooit tijd voor jezelf. Zeker als je zorg geeft aan iemand die in hetzelfde huis woont, heb je er een dagtaak aan.

Om te zorgen dat deze mantelzorgers ook eens tijd voor zichzelf hebben opent in Zuidwolde het eerste Drentse respijthuis."Een respijthuis is een tijdelijk verblijf voor zorgvragers om de mantelzorg te ontlasten. Dus het is met name preventief bedoeld om te zorgen dat de mantelzorger thuis kan blijven. In het weekend of op een doordeweekse dag, puur om even op adem te komen", verklaart Francisca Zantingh het fenomeen respijthuis.Zantingh is de oprichter van respijthuis Lang Leve Thuis in Zuidwolde. In het huis werken professionele krachten die de zorg leveren. Daarnaast is het initiatief ook afhankelijk van vrijwilligers.Hoe zwaar mantelzorg is kan Geke Feenstra uit Zwartsluis vertellen. Zij verzorgt haar gehandicapte man Geert al jaren. Zij hebben al een weekend geboekt in het nieuwe respijthuis. "Dan kan ik even ontspannen zonder dat, ik zeg altijd met een pistool in mijn nek, dat gevoel dat ik snel thuis moet zijn. Dat ik nou met een gerust hart een keer een dag naar mijn dochter toe kan gaan. En dat Geert goed verzorgd wordt daar, met liefde in een warme omgeving."Het respijthuis opent komend weekend en krijgt meteen drie gasten op bezoek. Momenteel zijn nog niet alle ruimtes zijn klaar. Uiteindelijk komen er acht kamers in het gebouw. Oprichter Zantingh is jaren bezig geweest om zo ver te komen. "Het is voor ons natuurlijk ook spannend om samen met de vrijwilligers het eerste weekend te draaien. Ook voor de gasten is het best wel spannend, maar ik heb er alle vertrouwen in!"