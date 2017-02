Toolbox in oude dierenpark Emmen open voor creatieve handwerkers

Bij Toolbox kunnen creatievelingen aan het werk (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe) Een van de vier werkplaatsen (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - Als je de deur van de nieuwe werkplaats opendoet, kan het maar zo zijn dat een drone je om de oren vliegt. Vervolgens word je aandacht getrokken door een 3D-printer die een dobbelsteen print, om daarna te kijken hoe machine een naam in een stuk hout freest.

In Emmen kunnen creatievelingen, die goed zijn met hun handen, vanaf vandaag aan de slag bij Toolbox.



Sportschool

"Toolbox is een grote ruimte met vier verschillende werkplaatsen waar iedereen die wat wil maken, in de breedste zin van het woord, terecht kan", vertelt initiatiefnemer Adriaan Pals. "Wij willen hen de kennis, kunde, ruimte en machines geven om dat mogelijk te maken."



Pals vergelijkt Toolbox, wat Engels is voor gereedschapskist, met een sportschool waar je een abonnement afsluit: "We hebben verschillende abonnementen van studenten tot hobbyisten." De initiatiefnemer benadrukt dat iedereen, van werkloos tot eigen ondernemer, welkom is in de werkplaats.



Donaties

De afgelopen maanden hebben Pals en de mede-initiatiefnemers hard gewerkt om de vier werkplaatsen uit de grond te stampen. Verschillende bedrijven doneerden machines en materialen aan Toolbox. Zo leverde Domesta machines voor houtbewerking, zijn er afspraken met een grote bouwmarkt om producten te maken voor hun, in ruil voor apparatuur, en schonk een hobbywinkel uit Purmerend verschillende soorten verf.



Pals hoopt op deze manier een wisselwerking te krijgen tussen verschillende bedrijven uit de regio om zo te komen tot meer creatieve producten. "Maar we hebben boven ook een ruimte voor knutselmiddagen met kinderen", vertelt hij tijdens een rondleiding.



Thuiswerken

Een van de creatievelingen die al gebruik maakt van Toolbox is William Jansen. Hij werkt in een van de vier ruimtes achter zijn laptop aan 3D-beelden, waar hij later een film van wil maken. Een klus die je ook gewoon vanuit huis zou kunnen doen. "Wat dit anders maakt, is dat je hier niet alleen bent", vertelt hij. "Alles en iedereen is hier welkom en door die mensen krijg ik ook weer heel nieuwe inspiratie."



Zodra de drones weer geland zijn en de 3D-printer een nieuwe dobbelsteen geprint heeft, dimt het geluid in de werkplaats en lijkt de rust voor even teruggekeerd. Maar Pals kijkt ondertussen al vooruit. Als het aan hem ligt wordt Toolbox een creatief broeinest, een plek die naar eigen zeggen de proeftuin van de maakindustrie moet worden.

