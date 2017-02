GRONINGEN - Een rustig debat, maar de messen zijn geslepen. Zo valt het Noordelijk Lijsttrekkersdebat te omschrijven dat vanmiddag in Groningen werd gehouden.

Het debat is het eerste lijsttrekkersdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Acht lijsttrekkers discussieerden over landelijke en noordelijke thema's, zoals de gaswinning, opvang van asielzoekers en werkgelegenheid. Zo pleitte D66 lijsttrekker André Pechtold voor de vestiging van een internationaal klimaatinstituut in het Noorden.Noordelijke bestuurders, waaronder Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar en burgemeester Marco Out van Assen waren blij met het pleidooi van verschillende lijsttrekkers om banen voor het Noorden te behouden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de gevangenis van Veenhuizen, de kazerne in Havelte en de Belastingdienst.Het debat is in z'n geheel terug te kijken op onze website via deze link