Cel voor diefstal geheugenkaarten

Celstraf voor stelen geheugenkaarten (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Voor het stelen van veertien SD-kaarten zijn twee mannen van 41 en 26 jaar uit Georgië veroordeeld tot dertig dagen cel. Zestien dagen hiervan zijn voorwaardelijk.

De mannen gristen op 24 januari in een filiaal van de Blokker in Meppel de kaarten van een tafel. Ze renden beiden de zaak uit. Buiten liepen twee agenten in burger. Die zetten de achtervolging in en wisten de mannen aan te houden.



De mannen ontkenden beiden bij de rechter. De jongste zei dat hij slechts meerende, maar niet wist waarom er werd gerend. De rechter noemde de mannen leugenachtig. Beiden zijn vaker voor diefstallen veroordeeld.