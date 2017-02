Minister: Zorggroep Treant praat onvoldoende met bevolking

HOOGEVEEN - Zorggroep Treant is door minister Edith Schippers op de vingers getikt vanwege de gebrekkige communicatie met de bevolking.

Al jaren is Hoogeveen verontrust over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda binnen Treant. Een handtekeningenactie zorgde een paar jaar geleden voor de afspraak tussen gemeente en Treant over het blijven van een volwaardig ziekenhuis.



Maar sinds kort is duidelijk dat de intensive care niet meer die benaming mag voeren en daarom hernoemd is tot 'special care unit'. Bovendien lekte een intern discussiestuk uit waarin gesproken wordt over het afslanken van de afdeling spoedeisende hulp.



Komende maandag is daarom in Theater De Tamboer een openbare discussieavond waarin de bevolking, het gemeentebestuur en Treant gaan praten over de toekomst van Ziekenhuis Bethesda. "Een gesprek is hard nodig", aldus Schippers.



De minister sprak gistermiddag met bestuurslid Carla van de Wiel van Treant. "Je bent er voor je inwoners. Je moet met hen kijken wat de problematiek is en wat er nodig is aan maatregelen. Er moet echt een gesprek komen in Hoogeveen, maar ook in Stadskanaal en Emmen. Dan kun je eerlijk vertellen of je ergens te weinig patiënten voor hebt, om de deskundigheid op peil te houden", zegt Schippers.



Volgens de minister bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit of de bevolking van Hoogeveen en omgeving voldoende ziekenhuiszorg in de buurt heeft. Schippers: "Ik zal in de gaten houden of er goed gecommuniceerd wordt. De inspectie moet in de gaten houden of de kwaliteit van zorg in stand blijft."

