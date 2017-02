Raad Noordenveld wil praten over integriteit: 'Buitengewoon vernederend'

RODEN - "Zo moet niet worden omgegaan met raadsleden", vindt een meerderheid van de raad van gemeente Noordenveld.

Afgelopen maand ontstond opschudding, nadat bekend werd dat Lijst Groen Noordenveld (LGN) een integriteitsonderzoek wil instellen naar CDA-raadslid Harm Holman. In het voorstel vraagt LGN of Holman uit de raad gezet moet worden. "Je moet het maar durven!", aldus het CDA.LGN kaart de integriteit aan, omdat Holman ineens geen agrarische grond meer huurde van een projectontwikkelaar zoals afgesproken, maar van de gemeente. Een raadslid mag geen grond van de gemeente huren, tenzij het raadslid toestemming heeft van gedeputeerde staten."Het openlijk insinueren van niet-integer handelen is buitengewoon vernederend. De heer Holman zit nu al ruim vier maanden in deze situatie en lijdt hier zichtbaar onder. Zijn privé-leven is ernstig geschaad en zijn functioneren in de publieke ruimte wordt ingrijpend belemmerd", zegt CDA-raadslid Gerard Willenborg.Henk Koekoek, fractievoorzitter van LGN, reageert verrast. "Dit doet me wel wat. Eerst las ik in de media dat ik een farizeeër zou zijn en nu dit. Terwijl wij de kwestie zo lang mogelijk vertrouwelijk hebben geprobeerd te houden."Met achttien stemmen voor en vier stemmen tegen nam de raad twee moties aan. Daarin staat onder andere dat de raad voor mei 2017 een debat organiseert over integriteit en dat de gedragscode voor bestuurders van Noordenveld moet worden besproken.