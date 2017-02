Hurry Up naar laatste acht bekertoernooi, dames E&O uitgeschakeld

Hurry Up in actie (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry Up heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het nationale bekertoernooi. In Waalwijk werd Tachos met duidelijke cijfers verslagen, 21-32.

De nummer vijf van de BENE League kende weinig problemen met de nummer zeven van de eredivisie. Al snel nam de ploeg uit Zwartemeer een voorsprong en halverwege gingen beide teams rusten met een 9-14 voorsprong voor Hurry Up.



Tien minuten na rust had de ploeg van trainer Martin Vlijm de voorsprong al vergroot tot 10 punten, 13-23. In de slotfase bleef de voorsprong stabiel en won Hurry Up met 11 treffers verschil.



Borhave-E&O

De dames van E&O bereikten de kwartfinale niet. Tegen Borhave werd met 25-10 verloren. De mannen van E&O komen dinsdag 14 februari in het bekertoernooi in actie. De Emmenaren spelen een uitwedstrijd tegen Aristos.