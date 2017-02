Hurry Up naar laatste acht in bekertoernooi, dames E&O uitgeschakeld

Hurry Up in actie (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry Up heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het nationale bekertoernooi. In Waalwijk werd Tachos met duidelijke cijfers verslagen, 21-32.

De nummer vijf van de BENE League kende weinig problemen met de nummer zeven van de eredivisie. Al snel nam de ploeg uit Zwartemeer een voorsprong en halverwege gingen beide teams rusten met een 9-14 voorsprong voor Hurry Up.



Tien minuten na rust had de ploeg van trainer Martin Vlijm de voorsprong al vergroot tot 10 punten, 13-23. In de slotfase bleef de voorsprong stabiel en won Hurry Up met 11 treffers verschil.



Boonstra

Topschutter van de avond werd cirkelspeler Sjoerd Boonstra. Hij maakte er acht.



Nieuwelingen maakten speelminuten

Trainer/coach Martin Vlijm gunde al zijn spelers speelminuten. Ook de tweee nieuwelingen (Huesmann en Balas) kwamen in actie. "Dat ging met vallen en opstaan. Het is wennen natuurlijk, in alle opzichten. Qua spel en ook in communicatie verliep het moeizaam." Toch liet vooral Huesmann aardige dingen zien. "Hij speelde op 50%, maar zelfs op halve kracht was hij met zijn acties en bewegingen soms onnavolgbaar. Zo speelde hij Sjoerd Boonstra zes keer vrij aan de cirkel."





Dames E&O uitgeschakeld

De dames van E&O waren kansloos in de kwartfinale van de beker. Tegen Borhave werd met 25-19 verloren.





Heren E&O

De mannen van E&O komen dinsdag 14 februari in het bekertoernooi in actie. De Emmenaren spelen een uitwedstrijd tegen Aristos.