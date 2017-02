Afscheid Parzival op Indoor Brabant

Adelinde Cornelissen met Parzival (foto: RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Tijdens de vijftigste editie van Indoor Brabant zal Parzival, het dressuurpaard van Adelinde Cornelissen, afscheid nemen van de internationale topsport.

Tijdens de pauze van de wereldbeker dressuur zal het duo nog één keer samen te zien zijn.



De inmiddels 20-jarige ruin stond sinds 2002 bij Cornelissen op stal en samen wonnen ze in 2012 Olympisch zilver en brons tijdens de Spelen van Londen.



"Ik wilde Parzival een afscheid geven in Nederland en aan Indoor Brabant heb ik mooie herinneringen. We hebben daar samen veel successen behaald. We wonnen daar in 2012 de Wereldbekerfinale", laat Cornelissen weten.



Het afscheid van Parzival is op zaterdag 11 maart rond 15.30 uur.

Door: Karin Mulder