Hurry Up hoopt op medewerking BENE-League voor nieuwe spelers

HANDBAL - Hurry Up dient vandaag een verzoek in bij de BENE-League organisatie om in de laatste twee wedstrijden van de competitie gebruik te kunnen maken van de twee nieuwe aanwinsten Almir Balas en Joel Huesmann.

Balas en Huesmann maakten gisteravond hun debuut in het shirt van de club uit Zwartemeer in de strijd om de beker, maar in de BEN-League mogen ze niet uitkomen. "Dat zijn de regels", laat Hurry Up trainer/coach Martin Vlijm weten. "Daarentegen mogen ze wel weer spelen in de Europacup.""We hopen dat het bestuur van de BENE-League ons tegemoet komt hierin", gaat Vlijm verder. "We spelen zaterdag en volgende week dinsdag wedstrijden, die voor zowel ons als onze tegenstanders (De Belgische clubs Merksem en Bocholt) nergens meer om gaan.""We spelen nu nog twee BENE-League wedstrijden waarin we de twee nieuwelingen kunnen laten wennen aan ons spel, waardoor we sterker zullen zijn in de twee Europese wedstrijden die we daarna spelen", vervolgt Vlijm. "Het is voor het aanzien van de BENE-League toch alleen maar goed als we met een zo sterk mogelijk team in Europa spelen."De mannen van Hurry Up nemen het in de achtste finale van de EHF Challenge Cup op tegen het Slowaakse MSK Povaszka Bystrica. De heenwedstrijd wordt zaterdag 18 februari om zes uur in Slowakije gespeeld en de return in Emmen (opnieuw is sporthal Angelslo het decor) is op zondagmiddag 26 februari om 17.00 uur. De club houdt rekening met het carnavalsweekend in Zuidoost Drenthe wat dan gevierd wordt.